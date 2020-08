Météo: de la pluie avant un peu de soleil au Québec

La semaine démarra avec de la pluie au Québec, mais le soleil se présentera par la suite.

Lundi et mardi, un important front dépressionnaire apportera de la fraicheur, mais surtout de la pluie, avec un risque d’orages violents sur tout le Québec, hormis la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie.

Un peu plus de 10 mm de pluie devrait tomber sur la vallée du Saint-Laurent et de l’Outaouais, un niveau qui augmentera à 25 mm au Lac-Saint-Jean.

Mercredi et jeudi, le ciel sera dégagé et ensoleillé sur le sud de la province, alors que les régions de l’estuaire du Saint-Laurent et le Saguenay connaitront encore de la grisaille pluvieuse avec l’arrière du front dépressionnaire.

Du côté des températures, elles se rafraîchiront, avec en 20 à 21 degrés Celsius en journée toute la semaine à Québec, 22 à 24 à Montréal, 20 à Sherbrooke, comme à Gaspé.

Vendredi et la fin de semaine, la pluie devrait revenir en force, avec des précipitations pouvant dépasser les 25 mm à Montréal et 30 mm à Québec.