On a droit à une série des plus serrées entre le Canadien et les Flyers. Bien sûr, il y a eu cette victoire à sens unique du Tricolore. Une raclée dont Carter Hart et ses coéquipiers se sont remis tellement rapidement qu’ils mènent présentement la série.

D’ailleurs, autant pour les Flyers, après leur revers de 5 à 0, que pour les Montréalais, après le match de dimanche au cours duquel ils ont été incapables d’acheter un but, on n’a jamais laissé place à la frustration.

Bon. Brendan Gallagher en a peut-être démontré un peu dans ces commentaires d’après-match, mais Kirk Muller s’est assuré que tout le monde passe rapidement à autre chose.

« Ce n’est pas le temps d’être frustrés. Ce sont les séries éliminatoires, il faut batailler et grafigner pour gagner chaque centimètre d’espace sur la patinoire, a soutenu l’entraîneur-chef par intérim. On l’a vu hier [dimanche] avec Gallagher. Il a décoché 30 tirs [31, en fait, depuis le début des séries]. Le genre de lancers qui habituellement entrent dans le filet. Il faut continuer de miser sur ce qui nous permet de connaître du succès. »

Son vis-à-vis, Alain Vigneault, abondait dans le même sens. Le pilote des Flyers a, lui aussi, souligné que le hockey des séries est une tout autre bestiole que celui de la saison régulière.

« Les 16 équipes qui participent aux séries sont de bonnes formations. Ça devient donc pratiquement impossible d’exceller dans toutes les facettes du jeu. L’adversaire veut se mettre dans tes pattes, il te rend la tâche difficile. C’est comme ça dans toutes les séries », a indiqué Vigneault.

« On en a échappé une récemment, mais ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Toutes nos autres rencontres avaient été des batailles serrées et compétitives. Le niveau de hockey des séries, c’est ça », a-t-il ajouté.

En attendant les gros canons

Quand le résultat des matchs est aussi chaud, un but en supériorité numérique peut être tout ce qu’il faut pour faire la différence. D’ailleurs, c’est ce qui a donné des ailes au Canadien dans son convaincant gain de vendredi. Toutefois, dans le duel de dimanche, ni Philadelphie (0 en 6) ni Montréal (0 en 3) n’a été en mesure de profiter des écarts de conduite de ses rivaux.

« Je suis de nature positive. Alors, je crois que nous serons en mesure de faire produire les joueurs que nous avons sous la main de la même façon qu’ils ont produit dans les 20 derniers matchs de la saison, a insisté Vigneault. Mais l’exécution fait défaut en ce moment, alors nous avons apporté quelques ajustements. »

Si les Flyers mettent leurs menaces à exécution, le Canadien devra faire gaffe. Au cours des deux derniers mois de la saison régulière, Philadelphie a converti 19 de ses 76 supériorités numériques (25 %).

Non seulement les gros canons des oranges finiront par débloquer un jour, mais en passant moins de temps au cachot, le Tricolore pourrait utiliser les siens de façon plus utile.

« Quand on peut rester à cinq contre cinq, c’est là qu’on devient plus efficaces, a rappelé l’attaquant du CH Jonathan Drouin. Quand on écope de punitions, ça devient difficile de trouver notre momentum. Plusieurs joueurs sautent leur tour. Quand tout le monde roule, on joue bien. »

D’autres jeunes s’éclatent

On fait grand état des éclosions de Jesperi Kotkaniemi et de Nick Suzuki depuis le début des séries. Avec raison. Le premier a gagné en maturité physique, ce qui lui permet de s’imposer davantage dans la circulation lourde. Quant au second, en plus du flair offensif qu’on lui connaissait déjà, il se révèle une excellente soupape de sécurité dans les missions défensives.

Un autre jeune joueur profite de la bulle pour gagner en expérience. Limité à 13 matchs en saison régulière, Jake Evans a disputé trois rencontres depuis le début du tournoi, dont les deux dernières.

Bien sûr, avec un temps d’utilisation limité entre cinq et sept minutes et demie, les occasions de se faire valoir sont minces. Toutefois, ça n’empêche pas le Torontois de 24 ans de savourer pleinement le moment.

« C’est une occasion unique pour moi de jouer contre des équipes de pointe et d’affronter les meilleurs de centre de la LNH. Plus les matchs avancent, plus je gagne en confiance et je me sens à l’aise à faire des jeux », a indiqué Evans, auteur d’une mention d’assistance lors de la victoire de 5 à 0.

Sans oublier Romanov

Alexander Romanov en est un autre qui semble prendre plaisir à côtoyer des joueurs de la LNH. Inadmissible à aider le Canadien dans ce tournoi, le jeune russe de 20 ans est, du point de vue de Brett Kulak, bien excité.

« Il est un garçon incroyable. Il a toujours le sourire accroché au visage. Il semble apprécier chaque minute de sa présence ici. Je l’ai vu un peu sur la glace. C’est un gros bonhomme qui se déplace bien. Ce sera un bon joueur », a dit le défenseur.