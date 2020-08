Position du fédéral sur les tarifs internet de gros : Vidéotron se réjouit

MONTRÉAL – Vidéotron accueille favorablement la récente réponse du gouvernement fédéral au sujet des tarifs internet de gros du CRTC et des inquiétudes des grands câblodistributeurs face à ces tarifs qu’ils jugent éminemment nuisibles.

Les tarifs de gros sont les tarifs que les revendeurs de services internet doivent payer pour utiliser les réseaux déjà établis des grands câblodistributeurs et compagnies de téléphone. Or, en août 2019, le CRTC a annoncé une nouvelle grille de tarifs qui a vite été dénoncée par les grands joueurs de l’industrie qui les jugeaient beaucoup trop bas en déplorant qu’ils auraient pour effet de leur enlever tout incitatif à investir dans leurs réseaux et infrastructures.

Selon les grands de l’industrie, certains des nouveaux tarifs étaient jusqu’à 72 % inférieurs aux tarifs précédents.

Autant Rogers, Telus, Bell, Cogeco, Shaw que Vidéotron ont fait pression sur le gouvernement fédéral et le CRTC pour que ces tarifs ne soient pas appliqués.

Samedi, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Navdeep Bains, a reconnu que «les tarifs ne répondent pas adéquatement dans tous les cas aux attentes fixées dans les objectifs de politiques du cadre réglementaire sur les services de gros». Il a en outre fait part de la préoccupation d’Ottawa à l’effet que «cela pourrait nuire aux investissements dans des réseaux de grande qualité, en particulier dans les régions rurales et éloignées».

Cette sortie du ministre arrive au moment où le CRTC vient de conclure une consultation publique dans le cadre d’un réexamen de son ordonnance de l’an dernier qui déterminait les nouveaux tarifs internet de gros contestés.

L’organisme doit étudier les différents mémoires qui lui ont été présentés et rendre une décision d’ici quatre mois.

Lundi, Vidéotron qui tente, à l’instar des autres grands du secteur, de faire corriger la situation, a dit qu’elle se réjouit que le gouvernement du Canada ait reconnu, dans sa récente décision concernant les tarifs internet de gros, les bénéfices et l’importance capitale pour la population d’avoir accès à des réseaux de télécommunication fiables et solides lui permettant de contribuer au développement économique et à l’augmentation de la productivité du pays».

La filiale de Québecor a ajouté qu’elle est d’avis que «les indications que le gouvernement donne au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ne peuvent être ignorées».

Samedi, le ministre Bains a souligné que son gouvernement souhaitait que le CRTC puisse en arriver à «une conclusion en temps utile qui procurera plus de certitude à toutes les parties concernées» et que les cadres réglementaires édictés, qui prévoient des incitatifs adéquats, «propres à stimuler les investissements et les choix concurrentiels», soient respectés.