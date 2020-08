Pour le service en français, appuyez sur le «2»

Le scénario de la glissade du français comme deuxième langue au Québec n’est plus une fiction. C’est une réalité en construction depuis fort longtemps. Avons-nous objectivement et collectivement posé le bon diagnostic ? Avons-nous agi de façon adéquate pour freiner le recul de notre langue officielle et commune au Québec ?

À l’évidence, selon une enquête récente de l’Office québécois de la langue française, la langue anglaise disqualifie de l’emploi celles et ceux qui ne la maîtrisent pas. Cela vient confirmer le scénario évoqué depuis des années.

Selon certains experts qui en 2011, tiraient la sonnette d’alarme, cette perspective s’inscrit entre une à deux générations. C’est entre 20 et 40 années. Ça passe vite. C’est donc une question de temps si rien n’est fait pour corriger la situation.

Robert Bourassa

C’est après 200 ans et de longues années de débats agités sur la question de la langue que le français devenait la seule langue officielle du Québec le 31 juillet 1974. C’était sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa, au terme de l’adoption de la loi 22.

Pour les communautés anglophone et italienne de l’époque, cette loi allait trop loin. Elles s’y opposaient. Pour les francophones, elle manquait de mordant. Il fallait aller plus loin. Cette loi fut néanmoins le tremplin de la loi 101, trois ans plus tard sous le gouvernement péquiste de René Lévesque.

Camille Laurin

Camille Laurin, parrain de la loi 101, disait avant 1999 : « Malgré la loi 101, la minorité culturelle anglophone intègre sept sur dix des nouveaux Québécois. Avec un taux de natalité qui ne permet plus d’assumer d’ici vingt ans le maintien de la population francophone actuelle, cet indice d’intégration, s’il se poursuit, annonce l’anglicisation progressive et inéluctable du Québec ».

La Charte de la langue française, la loi 101, fut adoptée le 26 août 1977, il y a de cela 43 ans, presque jour pour jour. Elle sanctionna le français au Québec comme langue de l’administration publique, de l’enseignement et du travail.

Mais bon an, mal an, les cours de justice ont érodé à plusieurs occasions la dernière digue censée protéger le français au Québec.

Des facteurs handicapants

D’autres facteurs handicapants sont à considérer. Particulièrement la suprématie internationale de l’anglais ; l’insouciance des entreprises et des employeurs ; l’ambiguïté des syndicats ; le clientélisme politique, etc.

Par contre, rendre l’immigration responsable du recul du français au Québec, c’est manquer de nuances. Les immigrants n’imposent pas l’usage de l’anglais dans les entreprises. Au Québec, qui dirige et qui décide ?

Cela a pris 200 ans pour passer de l’ambiguïté à l’affirmation linguistique au Québec. Quarante années plus tard, nous voici revenus à la case départ.

Aussi, l’impératif d’une réflexion inclusive s’impose. Francophones, anglophones et allophones doivent prendre collectivement conscience du fait que l’intégrité de l’identité d’une nation est un gage de cohésion sociale... Ils doivent contribuer en conséquence.