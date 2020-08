Price ne peut pas marquer

Le collègue Félix Séguin, descripteur des matchs du Canadien à TVA Sports, a relevé une statistique intéressante à propos des débuts époustouflants de Carey Price depuis l’arrivée de l’équipe dans la bulle torontoise.

• À lire aussi: Des maux de tête

Au cours des sept premiers matchs éliminatoires (quatre contre les Penguins et trois contre les Flyers), le gardien du Canadien a affiché un taux d’arrêts de ,953, n’ayant cédé qu’à 10 reprises.

Une efficacité supérieure à celles, toujours après sept parties, de José Théodore en 2004 (,938), de Patrick Roy en 1993 (,933) et de Jaroslav Halak en 2010 (,924). Trois printemps durant lesquels les partisans du CH se rappellent avoir assisté à des performances sublimes de l’homme masqué de leur équipe favorite.

Chaque fois, le Tricolore avait connu un parcours plus long que ce que les experts lui prédisaient, allant même jusqu’à remporter la coupe Stanley en mai 1993.

En retard 2 à 1

Puisque le Canadien a surpris Pittsburgh lors du tour de qualification, on peut estimer que, encore une fois, il s’est rendu plus loin que prévu. Sauf que techniquement, le Bleu-Blanc-Rouge et Philadelphie croisent le fer dans la première ronde. Et si Price n’obtient pas un peu plus d’appui, ses coéquipiers et lui rentreront à la maison bientôt.

C’est quand même particulier que les Montréalais, bien que Price n’ait accordé que trois buts aux Flyers, tirent de l’arrière 2 à 1 dans la série.

« Défensivement, on est à point. C’est l’autre aspect de notre jeu qu’il faut améliorer, a convenu l’entraîneur-chef par intérim Kirk Muller. On doit utiliser nos habiletés et notre vitesse pour générer plus d’attaques. »

« On a travaillé sur quelques points, apporté quelques ajustements. Espérons que ça nous permettra de générer un peu plus en attaque, demain [aujourd’hui] », a-t-il poursuivi sans vouloir entrer dans les détails.

Embouteillés

Toutefois, ses commentaires de la veille et les déclarations de Jonathan Drouin ont donné un bon indice de ce à quoi Muller faisait allusion.

« Il y a des choses qu’on peut faire mieux pour sortir de notre zone et s’offrir plus de chances offensivement. Aujourd’hui, on a travaillé là-dessus », a révélé Drouin.

La veille, Muller avait insisté sur le fait que ses joueurs avaient été contraints de demeurer le long des rampes, les Flyers étant parvenus à bien congestionner le centre de la surface de jeu.

Est-ce la seule explication ?

« On a quand même eu nos chances. On n’a pas joué un mauvais match. On a frappé beaucoup de poteaux, mais ce n’est pas une excuse. Et on affronte un bon gardien. Il faut attaquer le prochain match [cet après-midi] avec la mentalité qu’on peut en marquer cinq », a lancé Drouin, faisant allusion au deuxième duel.

Rencontre où Tomas Tatar en avait profité pour inscrire ses deux buts avant de sombrer de nouveau dans l’invisibilité. Évidemment, une plus grande contribution de sa part, de celle de Drouin (1 but) et de celle de Brendan Gallagher (0 but) aiderait la cause du Canadien.

Car, comme disait l’autre : « Price a beau toutes les arrêter, il ne peut pas aller marquer. »