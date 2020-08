Un documentaire sur 2Frères à TVA

MONTRÉAL – Tout ce qu’ils touchent se transforme en or. La vie et la carrière du duo 2Frères feront l’objet d’un documentaire intitulé 2Frères – L’improbable parcours, que TVA diffusera le dimanche 27 septembre prochain, à 21h.

Produit par Tangerine Image en collaboration avec Québecor Contenu, ce grand portrait nous offrira un accès inédit à l’univers d’Érik et de Sonny Caouette, protégés de Mario Pelchat, qui ont vendu près de 200 000 albums en cinq ans et qui font hurler toutes les salles où ils passent.

2Frères – L’improbable parcours présentera des témoignages de proches et de collaborateurs (Les Denis Drolet, François Pérusse, Jérémy Demay) et nous fera revivre l’ascension du tandem, ses joies et ses embûches, de son berceau natal de Chapais, au Nord-du-Québec, aux Cantons-de-l’Est, où Sonny et Érik ont apprivoisé les hauts et les bas du métier de musicien.

L’émission spéciale de 60 minutes, réalisée par François Tourville et entrecoupée de plusieurs chansons célèbres du groupe, suit de quelques mois le lancement du troisième album de 2Frères, À tous les vents, dévoilé en février.

«C’est toujours un plaisir pour TVA de mettre nos artistes de l’avant et de présenter aux téléspectateurs des facettes méconnues de leur univers. À travers ce documentaire, le public réalisera notamment la somme de travail et les défis que les chanteurs doivent surmonter avant d’atteindre un beau succès. Nous sommes impatients de diffuser ce portrait qui permettra aux gens de voir 2Frères, ce groupe à grand succès, dans leur réalité de tous les jours», a souligné Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, chez Groupe TVA.

Un livre

Par ailleurs, 2Frères – À tous les vents, un livre nous entraînant dans les coulisses des activités de 2Frères, truffé de photos d’archives personnelles, et publié aux Éditions de l’Homme, sera lancé le 23 septembre prochain. C’est la plume de l’auteur François Couture qui nous plongera dans l’intimité de 2Frères.

Les deux artistes reprendront de surcroît leur tournée À tous les vents, entamée en début d’année, dès que les conditions sanitaires le permettront.