Une aide d’urgence pour la santé mentale

Le gouvernement du Québec a annoncé, lundi, une aide d'urgence de 17,6 millions de dollars qui sera versée à des organismes communautaires en santé mentale.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

«Avec la pandémie, on a eu une augmentation des besoins en santé mentale. On dit, par exemple, que le taux d'anxiété dans la population est à environ 2% de la population. Les derniers sondages montrent que ça a augmenté jusqu'à 15%», affirme Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Une aide qui est bienvenue pour plusieurs acteurs du milieu comme «D’un couvert à l’autre» de Longueuil.

Les besoins de l’organisme, dont la mission vise la réinsertion sociale et professionnelle des personnes touchées par un trouble de santé mentale, n’ont jamais été aussi grands et urgents.

Celui-ci fait face à un manque à gagner de 100 000 $ en raison de l’annulation de leurs activités de financement.

«D’un couvert à l’autre» espère obtenir au moins 50 000 $ dans le cadre de cette aide gouvernementale afin d’embaucher une intervenante.

Les services de l’organisme ont été grandement sollicités pendant la pandémie.

Robert Plante, qui vit avec des troubles de bipolarité avec épisodes de psychose, a eu recours aux services de «D’un couvert à l’autre» pendant la pandémie.

«Le fait de ne pas avoir de contact avec les gens, ça accentue encore la dépression», admet-il.

«D’un couvert à l’autre» a permis à plusieurs personnes ayant des troubles de santé mentale de côtoyer d’autres gens comme eux.

«Venir ici, c'est briser l'isolement. Ça donne un sentiment d'appartenance. C'est venir quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Ces gens-là, si on n'est pas là, ils n'ont personne dans la vie. Souvent, ils sont isolés. Les familles sont un peu épuisées», explique Nathalie Dugré, psychoéducatrice.