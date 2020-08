Une langue sans cœur

Il y a 60 ans, Jean-Paul Desbiens, un frère mariste, publia un essai-choc, Les insolences du Frère Untel, pour dénoncer le joual au Québec.

Il en vendit plus de 100 000 exemplaires. Desbiens s’en prenait à cette déformation du français : « C’est une langue désossée. Les consonnes sont toutes escamotées [...] On dit “chu pas apable” au lieu de “je ne suis pas capable” [...] Nos élèves parlent joual parce qu’ils pensent joual, et ils pensent joual parce qu’ils vivent en joual. »

Le Frère Untel a provoqué un débat violent, passionnel, qui a perduré des décennies. De nos jours, les joualisants ne dérangent que des oreilles sensibles, qu’on qualifie d’élites dépassées. Il n’en demeure pas moins que la qualité de la langue parlée est en déclin chez nous, comme en France, d’ailleurs. Vulnérable depuis longtemps aux anglicismes et aux modes argotiques, elle est malmenée et peu respectée au Québec. Rien n’assure, en effet, que la langue française a un avenir radieux chez nous.

C’est la raison pour laquelle toutes les modes et toutes les tendances langagières nous atteignent davantage. À cause de notre situation minoritaire au Canada, du manque d’enthousiasme des jeunes Québécois de souche et d’une proportion importante d’immigrants pour qui le français apparaît moins important que l’anglais.

Dans La Presse d’hier, le chroniqueur Patrick Lagacé dénonçait, lui, « la langue pestilentielle ». Cette langue est désincarnée, sans connotation affective. C’est une langue robotisée, à vrai dire, que nous imposent toutes les instances politiques et technocratiques. Les universitaires, les ministères, dont celui de l’Éducation en premier chef, jargonnent en utilisant des mots créés de toutes pièces.

Cette novlangue, comme la langue idéologique, est faite pour masquer la réalité. Les mots ne sont jamais innocents. Quand on parle d’un enseignement distanciel, que veut-on cacher ? L’on veut éviter d’admettre que l’enseignement ne sera plus personnalisé. Que l’étudiant n’aura plus ce contact physique avec le professeur, contact essentiel pour permettre à l’élève de s’identifier à celui qui lui transmet les connaissances.

Nombre de parents se plaignent de ne pas comprendre l’enseignant qui les reçoit pour parler de leurs enfants. Ils ne décodent pas le vocabulaire technique qu’utilisent les professionnels de l’éducation. D’ailleurs, l’évaluation psychologique de l’élève se fait trop souvent par sigles. Les fameux TDAH/TDA sont un fourre-tout aux yeux des non-initiés.

déshumanisation générale

La langue sans cœur et sans âme que l’on retrouve dans tous les secteurs des activités humaines participe à la déshumanisation générale qui nous guette dans ce monde codé et technicisé.

La rectitude politique ajoute à cette offensive. La censure des mots n’est qu’un écran. Les vieux sont rebaptisés « aînés », la vieillesse devient « l’âge d’or », les Noirs, des « racisés ». Nous vivons dans une tour de Babel où seuls ceux qui contrôlent les mots s’en sortent indemnes.

L’anti-barbare

Je tiens ici à rendre hommage à Stéphane Bureau, l’animateur le plus talentueux de son époque. Celui qui enrichit les mots d’affectivité, de sensibilité et de culture. Il incarne l’anti-barbare en résistant à travers sa langue à l’appauvrissement du français au Québec. Sa langue est limpide, subtile, nuancée et libre de tous les jougs langagiers. À l’image de sa pensée.