Une salve à boulets rouges

Patrick Lavoie fustige le commissaire Randy Ambrosie pour sa gestion de la crise.

« Le commissaire s’est mis les pieds dans les plats en se présentant devant le gouvernement fédéral sans entente avec les joueurs et sans plan », a affirmé le vétéran centre arrière des Roughriders de la Saskatchewan.

« Dès ce moment, les carottes étaient cuites. On avait deux prises contre nous. Le commissaire ressemblait à un pêcheur à qui on dit de se présenter dans un lac très poissonneux, mais qui arrive sans canne et appâts et qui pense prendre le poisson avec ses mains. C’était complètement ridicule. »

Ambrosie s’est présenté devant un comité des finances de la Chambre des communes en mai, et les membres lui ont demandé d’aller refaire ses devoirs s’il souhaitait obtenir une aide financière.

Les demandes de la LCF pouvaient atteindre jusqu’à 150 millions $.

Déçu pour les joueurs, Lavoie se désolait aussi pour les amateurs.

« La LCF a démontré qu’elle ne méritait pas ses fans », a ajouté celui qui se joindra au Service de sécurité incendie de Montréal à l’automne.

Prévisible

« Ça fait un bout que je m’en doutais, et la gestion de la crise n’a fait que le confirmer. La LCF a toujours manqué de respect à l’endroit des joueurs, et ils l’ont démontré encore une fois. Ils ont toujours eu la mentalité qu’on doit prendre ce qu’ils nous donnent. Ils ne voulaient pas négocier et se sont amenés seuls devant le gouvernement. »

« Les membres du comité les ont rabroués, et ils n’ont pas eu le choix de négocier. Au lieu de collaborer en partant, ils ont pris ça comme un combat. Ils ont concocté un plan à la dernière minute, mais on a perdu deux mois. Ce fut de l’amateurisme tout le long. Le plus plate, c’est qu’il n’y a rien de surprenant. »

« C’est dommage pour la saison 2020, mais il y aura des dommages plus importants en 2021 », d’ajouter l’ancien porte-couleurs des Alouettes de Montréal et du Rouge et Noir d’Ottawa, qui devait amorcer sa 9e campagne chez les pros.

« Plusieurs joueurs vont se trouver un bon emploi, dont de nombreux Canadiens, et ne seront pas de retour. Ils vont faire plus d’argent qu’en jouant au football. Je me considère choyé, mais je pense à mes amis américains qui mangent leur pain noir pendant leurs premières saisons et aux jeunes qui devaient débuter leur carrière cette année. »

Corde raide

Lavoie ne souhaite pas de malheur à Ambrosie, mais il ne serait pas surpris si le commissaire perdait son emploi.

« Je ne souhaite pas qu’il perde son emploi, mais sa gestion a été déficiente, et ce n’est pas le premier dossier que ça arrive. Si j’étais sur le comité des gouverneurs, il ne serait pas de retour. »

Désappointés, les joueurs s’y attendaient

Si la déception était évidente parmi tous les joueurs interrogés, tous envisageaient la conclusion actuelle.

« Je suis déçu de la décision d’annuler la saison, mais je ne suis pas surpris, a résumé le vétéran centre-arrière des Alouettes de Montréal Christophe Normand. C’était le silence radio depuis deux semaines. Plusieurs signaux que ça n’augurait pas bien. »

Normand déplore la gestion du dossier par la LCF.

« La gestion a été mal faite, a-t-il déclaré. Ne pas obtenir le financement du gouvernement fédéral n’est pas la fin du monde, mais la LCF aurait dû être honnête dès le départ. Leur attitude a démontré qu’ils étaient de mauvaise foi et la façon cavalière que les joueurs étaient traités. »

Manque de leadership

Jean-Simon Roy abondait dans le même sens.

« La communication n’a pas été au niveau souhaité, a mentionné le joueur de ligne offensive d’Edmonton. La LCF n’a pas eu le niveau de communication nécessaire qu’on doit s’attendre d’un circuit professionnel. On recevait les nouvelles des médias, et par la suite de notre Association. La présentation d’une saison écourtée dépendait pratiquement à 100 % de la contribution du gouvernement fédéral. »

« Je ne suis pas surpris, de poursuivre Roy, mais je suis profondément déçu du manque de professionnalisme de la ligue et de son leadership dans la façon de tenir compte de la vie personnelle et professionnelle des joueurs, et dans plusieurs cas, de leur famille. »

Plan B

Père de deux enfants, Normand s’est rapidement tourné de bord pour assurer la sécurité financière de sa famille.

« Les Canadiens, nous ne sommes pas les grosses vedettes et on survit jusqu’au début de la saison, a-t-il illustré. Mon père est entrepreneur en construction et je travaille avec lui depuis le déconfinement. Je me suis bâti un petit gymnase à la maison et je me suis entraîné dans l’éventualité que la saison débute à un moment donné. J’ai aussi tenu un camp de football à Granby. »