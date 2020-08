LOCAS, Robert



De Laval, le 26 février 2020, à l'âge de 88 ans est décédé M. Robert Locas, époux de Mme Denise Dagenais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Alain), Yoland (Marie-Andrée) et Christiane (Dominic), ses six petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis. M. Locas fut fondateur de Pépinière R.Y. Locas de Fabreville, Laval.La famille recevra les condoléances le mercredi 19 août de 10h à 12h et de 13h30 à 14h45, un goûter sera servi de 12h à 13h30 au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles auront lieu le même jour à 15h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.