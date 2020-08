CARON, Ghyslain



De Blainville, le 13 août 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Ghyslain Caron, époux de Mme Céline Cadieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gaétan (Nadine), Hugo (Renée-Claude), Cédric (Nadia), Sébastien, Audrey (Francis), ses frères et soeurs, la mère de ses enfants Michèle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 20 août de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 21 août de 14h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.L'inhumation aura lieu au cimetière Côte Voyer au Bic le samedi 29 août à 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.