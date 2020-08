LAPIERRE, Murielle

(née Gariépy)



Au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 14 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Murielle Gariépy, épouse de M. Jacques Lapierre, demeurant à Ste-Julienne.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants: Denis Lapierre (Lucie Simard), Claude Lapierre (Sylvie Goyette), son petit-fils Thomas, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces autres parents et amis.Mme Murielle Gariépy Lapierre sera exposée le jeudi 20 août 2020 de 18h à 21h et jour des funérailles à compter de 11h à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Les funérailles seront célébrées le vendredi 21 août 2020 à 15h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au Cimetière de Ste-Julienne.Direction funéraireANDRÉ LÉGARÉ INC.***Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique, du lavage des mains, et du port du masque obligatoire***