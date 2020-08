BOUTIN, Antonin



À Laval, le 14 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Antonin Boutin, époux de Noëlla Brochu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christian, Benoît (Caroline), Nicole (Denis) et Line (Michel), ses petits-enfants Laurent, Marjolaine, Karen (Steve), Louis (Camille), Marc, Marianne (Kim), Alexandre et Vincent, ses arrière-petits-enfants Edouard, Xavier, Emile et Justine, son frère Louis-Joseph (Anny), ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Auteuil, Lavalle mercredi 19 août 2020 de 19h à 22h, le jeudi 20 août dès 9h, suivront les funérailles à 11h en l'église Ste-Béatrice, 475 av. des Perron, Laval. Inhumation au cimetière St-Elzéar.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Héma-Québec.