On dit souvent qu’une image vaut mille mots.

Dans les derniers instants du match, alors que le Canadien tentait d’égaler la marque, Jesperi Kotkaniemi s’est emparé d’une rondelle égarée, Carter Hart a effectué l’arrêt, empêchant Nick Suzuki de sauter sur un retour.

C’est maintenant ça le CH.

La jeunesse prend de plus en plus de place dans la première rangée.

Certains contestaient la décision de Kirk Muller sur l’absence de Brendan Gallagher, cloué au banc dans les derniers instants du match, mais sa décision était justifiée. Après tout, Kotkaniemi n’est-il pas le meilleur buteur de l’équipe ?

Muller a utilisé les patineurs qui, selon ce qu’il a vu tout au cours de la soirée, étaient les plus aptes à percer la muraille de Hart. Et, Gallagher ne parvient pas à créer la confusion chez les défenseurs adverses.

Certes, le résultat est décevant, mais l’entraîneur par intérim a offert du temps de jeu aux plus méritants et il a fourni à deux jeunes joueurs la possibilité de faire la différence.

Le Canadien de demain, ce sont les jeunes, ce sont Kotkaniemi et Suzuki. Cette formule des séries éliminatoires est une occasion unique pour leur accorder l’opportunité d’acquérir de l’expérience dans l’adversité, de jouer alors qu’on doit être transporté par un sentiment d’urgence.

Jusqu’ici, ils répondent en jouant avec conviction, avec intensité, provoquant des erreurs chez les défenseurs des Flyers. Ils méritent la confiance de Muller.

Place aux jeunes

À travers la ligue, depuis le début des séries, les entraîneurs donnent plusieurs responsabilités aux jeunes patineurs. C’est le cas en Caroline, par exemple. Et à Vancouver.

Par conséquent, on ne peut sûrement pas reprocher à Muller de ne pas avoir tout tenté pour arracher la victoire aux Flyers. Des changements au niveau des lignes d’attaque, de nouvelles expériences.

Bref, il a pris les décisions qui s’imposaient dans une rencontre où tout semblait pour le moins bizarre, une partie ponctuée de plusieurs revirements.

En fin de compte, le Tricolore méritait autant la victoire que Philadelphie.

Peut-être a-t-il été une meilleure équipe... par une faible marge, on s’entend. Il est certain que le doute s’installe de plus en plus chez les Flyers.

Alain Vigneault et son groupe ont certainement des inquiétudes à la lumière de ce qu’ils ont vu au cours des trois premiers matchs de la série.

Les Flyers que l’on disait sans faille, avec le meilleur bilan de la Ligue nationale depuis novembre 2019, ont du mal à s’imposer.

Ils ont appris à connaître une nouvelle formation. Ils ont réalisé à quel point un joueur comme Phillip Danault pouvait exercer un impact majeur.

Danault a été brillant tout au cours du troisième affrontement, brisant des attaques, s’illustrant dans les trois zones, freinant les attaques de Sean Couturier et de ses compagnons de jeu.

Rendre la vie difficile

Certains croyaient que ce serait une série expéditive... mais peut-on donner au Canadien le mérite qui lui revient !

Il n’abandonne jamais, il rend la vie difficile à son rival comme il l’avait fait dans la série précédente contre les Penguins de Pittsburgh.

Sa structure fait en sorte que les Flyers n’ont pas l’espace de manœuvre pour déployer leur attaque.

Cette série, comme je le précisais, est loin d’être terminée, mais encore faudra-t-il que certains vétérans du Canadien soient davantage engagés, qu’ils compétitionnent à un niveau supérieur.

Gallagher appartient à ce groupe. Drouin a marqué un but... c’est insuffisant.

Quant à Muller, il sait qu’un vétéran comme Alain Vigneault cherchera à le surprendre. Or, jusqu’à maintenant, il n’a pas hésité à répliquer en multipliant les changements.

Le match de cet après-midi nous réservera sans doute des surprises...