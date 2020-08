Cirque du Soleil: Marwah Rizqy «n'achète pas» l'argument du PDG de la Caisse de dépôt

La députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, estime qu'il faut «absolument» une enquête publique pour faire la lumière sur les investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le Cirque du Soleil.

«Les indices étaient écrits dans le ciel. On était en pandémie mondiale, il y avait déjà des annulations d’annoncées et, quelques jours plus tard, le Cirque annonçait qu’il annulait ses spectacles», a insisté Mme Rizqy, mardi, à QUB radio.

Lundi, le PDG de la Caisse, Charles Emond, a défendu en commission parlementaire la décision de l'institution, de racheter les dernières actions du Cirque de Guy Laliberté pour 75 millions de dollars US (100 M$ CAN), quelques semaines à peine avant la pandémie.

«Je n’achète pas, mais pas du tout, l’argumentaire de Charles Emond, qui a dit: “Oui, mais on voulait augmenter notre participation [dans le Cirque] pour avoir une plus grosse voix au chapitre”», a-t-elle ajouté.

