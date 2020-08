Deux puissants séismes de 6,8 et 6,9 en Indonésie

Deux séismes de forte magnitude et de faible profondeur ont frappé mercredi l'Indonésie, au large de l'île de Sumatra, selon le service géologique américain USGS.

Ces deux tremblements de terre, de magnitude 6,8 et 6,9 et d'une profondeur de 10 km, ont eu lieu à six minutes d'intervalle à partir de 5h23 mercredi (heure locale), a indiqué l'USGS, selon qui il existe une «faible probabilité de victimes et de dégâts» compte tenu des caractéristiques de ces secousses.

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée.

L'archipel indonésien se trouve sur la «ceinture de feu» du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Sulawesi avait fait plus de 4300 morts et disparus.

Un autre séisme dévastateur de magnitude 9,1 avait frappé au large des côtes de Sumatra en 2004, entraînant un tsunami qui a tué 220 000 personnes dans la région, dont environ 170 000 en Indonésie.