JETTÉ, Pierre



Né à Montréal le 15 avril 1947 et décédé dans sa résidence de Laval le 10 août 2020.Sa fierté et sa richesse étaient ses enfants et ses petits-enfants. Dévoué à sa famille et à son entourage, toujours prêt à aider et à partager ses expériences de vie.OUI À LA VIE.Il laisse dans le deuil sa femme Marie-Paule, ses enfants Marie-Pierre, Guillaume, Élisabeth et Andréanne, sa belle-fille Karine, son beau-fils Veasna, ses frères Richard, Francois et Clément, ses petits-enfants Éléonore, Henri et Bénédict.La famille se recueillera et lui rendra hommage le mercredi 19 août 2020 de 17 h à 21 h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, lié au cancer du cerveau (Glioblastome).