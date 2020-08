Infopub démocrate

Les Américains pourront-ils développer ou maintenir leur intérêt pour cette convention démocrate nouveau genre? La première soirée avait des airs de téléthon ou d’infopub et il sera bien difficile de susciter l’enthousiasme de cette manière.

Pour les habitués des grandes fêtes que sont habituellement les conventions, la soirée d’hier constituait une expérience étrange. Même si on limitait la couverture à deux petites heures, l’absence de la foule amplifiait le manque d’émotion des quatre-vingt-dix premières minutes. Soporifique me semble être un qualificatif approprié pour plusieurs segments.

Peut-être qu’en temps de crise le caractère festif d’une convention traditionnelle aurait pu paraître un peu décalé de l’humeur du pays, mais ce collage léché de témoignages livrés séparément favorisait le décrochage.

AFP

Fort heureusement, Bernie Sanders et Michelle Obama, surtout cette dernière, ont livré la marchandise et animé cette soirée avec des performances fortes. Je note également au passage cette déclaration-choc de Kristin Urquiza dont le père est décédé de la COVID-19 : «"My dad was a healthy 65-year-old. His only pre-existing condition was trusting Donald Trump, and for that, he paid with his life.» Essentiellement, Mme Urquiza impute la mort de son père à la piètre gestion de la pandémie et au manque de leadership du président.

Au-delà du caractère singulier de cette convention virtuelle, qu’en est-il des messages offerts aux auditeurs? On me semble avoir appuyé sur les bons boutons malgré certaines contradictions. On a présenté hier un parti dont le candidat à la présidence sait fait preuve d’empathie, un parti uni qui s’engage à lutter pour une plus grande justice sociale tout en assumant pleinement ses responsabilités face à la propagation de la COVID-19.

Il se dégageait également du cumul des témoignages l’idée que, pour cette année du moins, le Parti démocrate est devenu une «grande tente» sous laquelle les Américains de toutes allégeances sont les bienvenus s’ils souhaitent unir le pays. Le mélange des genres était parfois étonnant et on peut se demander si le résultat est convaincant.

Si vous étiez à l’écoute hier, difficile de ne pas remarquer que quatre politiciens républicains ont témoigné hier. Pour cette élection ils voteront pour Joe Biden. L’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich avançait que Joe Biden est moins un politicien de gauche que ce que laisse entendre le président et qu’il saurait faire preuve de jugement, mais le témoignage de Bernie Sanders jetait tout de suite une part d’ombre sur cette affirmation.

Si vous effectuez une tournée des médias ce matin, la très grande majorité d’entre eux s’intéressent au seul message de Michelle Obama. Particulièrement habile et dotée d’un talent de communicatrice qu’on retrouve peu en politique, elle a livré un témoignage essentiellement moral et particulièrement dur.

Si plusieurs parents à l’écoute pouvaient être directement interpellés par son propos et la conviction de son message, je n’ai pu m’empêcher de penser qu’on faisait peut-être intervenir l’ancienne première dame un peu tôt dans la convention. Comme il y a peu d’orateurs de ce calibre, elle pourrait bien faire de l’ombre à ceux qui prendront la parole après elle, à commencer par Joe Biden.