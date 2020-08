Le Festival de cinéma de la ville de Québec se tiendra dans quatre salles virtuelles

Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) présentera sa 10e édition réinventée, du 16 au 20 septembre prochain, dans quatre salles virtuelles regroupées sur Mécanique, sa nouvelle plateforme de diffusion en ligne.

Le FCVQ a dévoilé les détails de cette nouvelle plateforme mardi matin, par vidéoconférence. «On l’appelle encore un prototype, a fait savoir le directeur général du festival, Ian Gailer, depuis le Palais Montcalm. On n’a pas la prétention de dire que c’est exactement ce qu’il faut faire, mais on a décidé d’assumer qu’on était un festival où on essayait des affaires.»

Dans ces salles virtuelles, où la diffusion sera continu douze heures par jour, l’organisation veut faire vivre aux cinéphiles une expérience la plus près possible de ce que serait le festival sans pandémie, dans de vraies salles de cinéma. On y trouvera même un lobby et des kiosques virtuels.

«On s’est demandé comment on pouvait reproduire la linéarité d’un festival. (...) On a voulu mimer le réel», a expliqué Ian Gailer.

Des rendez-vous fixes

En voulant garder l’essence d’un festival de cinéma, chacune des salles virtuelles aura sa propre programmation de films qui seront présentés à heure fixe, devant une jauge limitée à 1000 personnes.

«Ce qui est important dans un festival, ce sont les rendez-vous, le fait que tout le monde regarde quelque chose en même temps», a expliqué Ian Gailer, qui ne voulait pas d’une offre virtuelle de type «Netflix» où on peut regarder n’importe quoi à n’importe quel moment, préservant ainsi le caractère exclusif d'un festival.

Comme ce serait le cas si les projections avaient lieu dans une salle réelle, un animateur introduira tous les films. À la fin de ceux-ci, les festivaliers auront droit à des contenus complémentaires étoffés, comme des entrevues de type Q&A, préenregistrées ou non, des courts métrages, des reportages, des vidéos d’archives, des podcasts, des bandes-annonces. Des classes de maîtres et des pianoramas seront aussi programmés.

Les cinéphiles pourront même se permettre une chose habituellement proscrite en salles : ils pourront discuter, grâce à un groupe de discussions en direct auquel le festivalier aura le choix de participer, ou non, durant la projection.

Laissez-passer unique

Un seul laissez-passer sera nécessaire pour accéder aux trois salles virtuelles, tandis que l’accès à une quatrième salle sera gratuit.

Puisque les jauges sont limitées malgré la tenue virtuelle de l’événement, 8000 laissez-passer, au coût de 19,99 $ en prévente, seront mis en vente le 25 août prochain, jour du dévoilement de la programmation.

«C’est simple, pas compliqué. On n’a pas la prétention de réinventer la roue et on ne veut absolument pas la réinventer», a souligné Ian Gailer au sujet de cette tarification unique qui donnera accès à 240 heures de programmation.

Quelques films en salles

Comme plusieurs autres festivals, le FCVQ fait face à la pandémie avec une version hybrique. Le FCVQ présentera quelques films clés de sa programmation dans de vraies salles, en distanciation, comme la première, entre autres, du film Nadia, Butterfly, projeté en ouverture le 16 septembre.

Le festival a été pris de cours par l’autorisation des rassemblements de 250 personnes le 3 août dernier. «On ne s’attendait pas à un déconfinement aussi hâtif», a commenté Ian Gailer.

Le directeur et son équipe sont encore en train d’évaluer les options qui s’offrent à eux dans quelques salles, dont l’auditorium du Musée national des beaux-arts. Aucune projection n’aura lieu au Palais Montcalm cette année.

Le FCVQ a dû se résigner à faire un trait sur la programmation de films extérieurs à la place D’Youville, à ses traditionnels tapis rouges, et est en train de réfléchir à une façon de remettre les prix du volet compétition.

Le tout sera dévoilé le 25 août prochain.