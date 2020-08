Le jour J pour la boxe et compagnie?

Le promoteur de boxe Camille Estephan et les présidents des fédérations de sports de combat n’avaient toujours pas eu, mardi, de nouvelles de la Santé publique au sujet du déconfinement de leurs disciplines respectives.

Ils l’ont pourtant rencontrée mercredi dernier.

Est-ce que l’attente prendra fin mercredi ? Auront-ils une réponse positive ou négative de la part du Dr Horacio Arruda.

C’est mercredi qu’a lieu le dépôt des arrêtés ministériels dans les bureaux de la Santé publique. C’est par cette étape que tous les secteurs d’activité ont passé pour obtenir leur déconfinement. Les dirigeants des fédérations de sports de combat et de la boxe professionnelle espèrent qu’ils obtiendront le feu vert après plusieurs semaines d’attente et de démarches.

« J’aimerais tellement avoir de bonnes nouvelles à communiquer aux amateurs de boxe du Québec, a souligné Camille Estephan. On nous avait donné un délai de cinq ou six jours pour obtenir une réponse.

« Je tente de demeurer positif, mais ce n’est pas toujours évident. »

Au Mexique ?

S’il n’obtient pas l’aval de la Santé publique, son plan B est déjà prêt. Il a déjà conclu des ententes pour tenir des galas en Alberta et même... au Mexique !

Par contre, faire boxer ses protégés à l’étranger n’est pas une mince tâche.

Il en a trois qui doivent monter sur le ring le 29 août, en France. Un seul des trois combats est signé, celui de la recrue Luis Santana.

Vincent Thibault et Raphaël Courchesne n’ont toujours pas d’adversaire confirmé, alors que le gala est dans 11 jours.

« On n’a pas le plein contrôle de l’agenda du gala, a ajouté Estephan. Par exemple, on voulait que nos boxeurs et leurs entraîneurs soient ensemble dans l’hôtel, mais ce n’est pas possible. De plus, c’est aussi compliqué pour les droits de télévision. Des choses qui n’arriveraient pas si le gala était présenté au Québec. »

Fenêtre parfaite

Un autre qui fait des prières, c’est le président de Judo Québec, Patrick Kearney. Il souhaite que ses démarches se concluent de façon positive.

« Les cas sont en baisse depuis une semaine [moins de 100 au quotidien], a mentionné Kearney. La fenêtre de notre déconfinement est là. Il n’y a pas de doute dans mon esprit.

« Si ça n’arrive pas cette semaine, je vais vraiment croire qu’on devra attendre un vaccin. »