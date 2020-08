Le temps des féministes pornocrates

Une amie très chère à qui j’expliquais le thème de ma chronique d’aujourd’hui s’est exclamée, « Mais tu vas passer pour une vieille croûtonne ! » Eh bien, j’assume.

Les limites de la bienséance, de la retenue, du bon goût étant dépassées de nos jours, rien ne devrait nous surprendre. Et pourtant la vulgarité, la pornification de la vie sexuelle, chez les jeunes entre autres, qui s’y initient à cause des réseaux sociaux, entachent de leurs conséquences notre manière de vivre.

Nombre de personnes jouent à faire semblant que l’extrême vulgarité ambiante est à la limite drôle. D’autres défendent cette « liberté » tout en y adhérant de peur d’être mises à l’écart ou reléguées dans le camp des réactionnaires. Car ne faut-il pas s’afficher du bon bord de nos jours ?

Un ami connaisseur, passionné de la chanson francophone et anglophone, nous a fait écouter hier une centaine de chansons du passé. Cela nous a permis de redécouvrir le nombre de textes de qualité écrits dans une langue vivante, sensible, lyrique, audacieuse, de Brel à Charlebois, de Ferré à Claude Dubois, de Jean Leloup à Aznavour, de Félix Leclerc à Plume Latraverse. Bien entendu, les Beatles, Freddy Mercury et autres grands artistes anglophones appartiennent aussi à notre patrimoine culturel.

Vulgarité

La rappeuse américaine Cardi B vient de déclencher des secousses sismiques sur les réseaux sociaux avec une chanson dont la vulgarité atteint le sommet. Sur le thème du vagin mouillé, elle s’adresse à un « nigga », mot qui, prononcé par un Blanc, l’excommunierait dans la seconde, et propose de fournir à celui-là des seaux pour recevoir sa cyprine, c’est-à-dire sa sécrétion vaginale.

Comme il fallait s’y attendre, la chanson a massivement enflammé le web, dont de nombreuses féministes, les mêmes qui dénoncent l’instrumentalisation du corps des femmes par des hommes.

Certains lecteurs peuvent considérer que s’indigner pour pareilles « niaiseries » est une façon de laisser entendre que les problèmes planétaires actuels sont de peu d’importance. Je suis plutôt portée à croire que la confusion qui se vérifie dans les dérives sociales qu’exaspère davantage la pandémie est matière à réflexion. Et elle participe d’une forme de décadence.

Hypersexuelle

Comment des féministes militantes peuvent-elles applaudir cette rappeuse dont le fonds de commerce repose sur une hypersexualisation d’elle-même et qui tente de nous convaincre qu’elle s’inscrit dans le long combat des femmes pour s’affranchir de la vision machiste du corps féminin ?

Cela signifierait qu’une femme doit concurrencer l’homme, stéréotypé, précisons-le, dans la grossièreté, la vulgarité et la goujaterie. La femme dragueuse offensive, sacreuse, blasphématoire serait-elle l’incarnation de la femme libérée ? Doit-on enseigner aux fillettes à s’attaquer aux gentils garçons de leur entourage ?

Bien sûr, des femmes croient que la prostitution est un métier comme un autre en vertu du droit des femmes de décider de leur propre corps. Mais cette façon de voir les choses n’est pas partagée par la majorité des femmes. En réalité, peu de prostituées sont leur propre patronne. Les proxénètes rôdent, les propriétaires de bordels encaissent et les vendeurs de drogues en tirent les bénéfices.

La femme ne peut être libérée qu’en dehors des fantasmes des mâles en rut permanent ou à la recherche d’esclaves.