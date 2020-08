L’envers de la médaille: Me Too contre You Too

Sachant que la publication de ce texte allait possiblement faire des vagues, j’ai d’abord demandé l’avis à certaines personnes de mon entourage afin de savoir si, oui ou non, je devais aller de l’avant. La majorité ont bien sûr voulu me décourager. Non pas parce qu’ils ne sont pas d’accord avec mon approche, mais parce qu’ils craignaient que je sois flagellée à mon tour. Apparemment, ça ne m’a pas découragée.

Parmi les commentaires reçus, un maintient que la dénonciation demeure la chose à faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne suis pas nécessairement contre la dénonciation mais jusqu’ici, je n’y vois rien de positif.

Difficile de ne pas être outrée par le nouveau pouvoir donné aux femmes qui n’hésitent pas à faire sauter tout ce qui bouge autour d’elles. Nos personnalités publiques sont soudainement devenues des cibles à abattre. À notre tour, nous sommes devenues les agresseurs, les abuseurs, les prédateurs. On veut leur peau. Pourquoi eux? Pourquoi s’acharner?

Je m’ennuie d’Éric Salvail, je vais m’ennuyer de Marie-Pier et de tous les autres qui ont été dénoncés sans preuve ou par... je cherche le terme... pure injustice peut-être? Encore une fois, je ne vois toujours pas le positif.

Difficile d’être d’accord avec le fait qu’une morsure sur la cuisse mérite la fin d’une carrière des plus prometteuses et entraîne une longue pause obligée. Que des allégations sans preuve soient le résultat d'une condamnation sans pitié. Que pour être un héros, on doive désormais être des victimes. Qu’être courageuse veut dire écraser, éliminer le responsable, le coupable de notre mal de vivre, de notre mal-être...

On peut se poser la question. Est-ce qu’on parle de règlements de compte, de vengeance? Est-ce vraiment la façon de faire avancer la cause des femmes? Est-ce vraiment l'objectif des dénonciateurs, «la cause des femmes»?

Me Too nous a fait prendre conscience qu’à peu près toutes les femmes ont été abusées et à peu près tous les hommes sont des abuseurs. Si on suit le raisonnement de la dénonciation, les trois quarts de la planète devraient faire l’objet d’une poursuite. Les hommes sont tellement pointés du doigt qu’ils ne savent plus comment agir. Tous sont éclaboussés par l’impact des dénonciations. Beaucoup d’hommes vivent dans la crainte... se demandant si en 1972, ils n’auraient pas dépassé la ligne.

Et, nous les femmes, est-ce que plaider en revendiquant un statut d’éternelles victimes fait de nous des héroïnes, des courageuses? Croyons-nous vraiment que l’agressivité et la haine envers les hommes et nos personnalités publiques régleront quelque chose? Avons-nous raison de donner le pouvoir aux réseaux sociaux qui condamnent les coupables ou non-coupables d’une sentence à vie?

Êtes-vous vraiment plus heureuses une fois que vous voyez quelqu’un couler en amenant sa famille et ses amis au bord du gouffre? Si ce sentiment est libérateur pour les femmes, les dénonciateurs, c’est qu’on a un très gros problème.

Je suis de celles qui font partie du 3,5% ayant connu au moins un abus sexuel dans leur vie et, oui, cela laisse des séquelles. Mais tout le monde a des séquelles! Il n’y a pas juste les séquelles d’abus sexuels qui font mal.

En milieu de travail, ce sont pourtant les femmes qui m’ont fait le plus de tort. Elles pratiquent sournoisement une violence psychologique qui viole notre identité. Pourquoi? Par jalousie, parce qu’elle ne vous aiment pas la face, parce que c’est jeudi... Elles ne s’arrêtent qu’une fois que leur proie démissionne ou parte en burnout. Ce comportement est-il mieux ou pire que les abus sexuels?

Comme je ne suis sûrement pas la seule, si on créait un mouvement You Too pour faire entendre les femmes qui sont ou ont été abusées par des femmes? Pourquoi pas? Comme la dénonciation ne m’a toujours pas convaincue jusqu’ici, la seule exigence de You Too serait d’interdire la dénonciation. Elles se reconnaîtront de toute façon. Le but n’est pas non plus de créer une guerre des sexes, mais d’équilibrer les forces.

Si le temps est venu pour les hommes de réviser leur comportement, il l’est tout autant pour les femmes. Soyons responsables, parlons-nous les yeux dans les yeux, arrêtons d’être des victimes et de faire un spectacle de nos malheurs. Le jour où nous arrêterons de nous complaire dans la victimisation, nous aurons gagné. On pourra enfin passer à autre chose, comme l’équité salariale des femmes peut-être... Oups! Ça, c’est un autre chapitre.

En terminant, s’il-vous-plaît, laissez nos artistes tranquilles! On les aime et on s’ennuie!

Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre...

You Too

– Jacinthe Belley