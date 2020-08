Les défis de Chrystia Freeland

En remplaçant Bill Morneau au poste de ministre des Finances, la vice-première ministre Chrystia Freeland hérite du rôle le plus difficile au sein du gouvernement fédéral au pire moment de l’histoire du pays, estiment les analystes.

À 52 ans, Chrystia Freeland devient la première femme nommée ministre des finances fédérales, mais surtout la première à porter un déficit pharaonique de 343 milliards de dollars. Du jamais-vu dans l’histoire du Canada. En comparaison, avant la pandémie, le gouvernement prévoyait un déficit de 28,1 milliards pour 2020-2021.

«C’est un déficit énorme. Elle devra gérer ça et réactiver l’économie alors qu’on marche à l’aveuglette parce que c’est difficile d’imaginer ce que va être l’avenir», explique l’ex-ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget.

Trouver de l’argent

Mme Jérôme-Forget prévient que la dette pourrait se creuser davantage compte tenu des besoins énormes créés par la pandémie. Or, «avec un tel niveau d’endettement, ça va être difficile d’aller encore emprunter sur les marchés internationaux», souligne-t-elle.

«Pour le moment, les marchés coopèrent parce qu’ils croient que la situation est temporaire. Mais éventuellement ils vont se rebeller et il va falloir les convaincre que les dépenses ne sont pas hors de contrôle à Ottawa», explique Ian Lee, de la Sprott School of Business de l’Université Carleton.

L’expérience de Mme Freeland dans les négociations de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA), devenu l’accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), joue en sa faveur, dit-il.

Payer les factures

Mais cette fois, il faudra à Mme Freeland plus que de la diplomatie et de la communication, prévient M.Lee. Elle devra aussi créer des emplois pour assurer que le Canada pourra payer sa dette.

«La facture est salée et ça va frapper quelqu’un un moment donné, prévient Mme Jérôme-Forget. Il va y avoir des décisions difficiles à prendre et des conséquences difficiles à assumer comme les mises à pied quand le gouvernement ne sera plus capable d’aider les entreprises à payer les salaires.»

Pour assumer cette tâche titanesque, Mme Freeland manque d’expérience en gestion des finances publiques, estime le Pr Lee.

Ex-journaliste pour The Economist et The Financial Times, elle n’a jamais dirigé une grande entreprise ou une crise économique. Elle est diplômée de l’université Harvard en histoire et en littérature russe, puis de l’université Oxford en études slaves.

Gérer Trudeau

Autour d’elle, Mme Freeland peut compter sur peu de collègues expérimentés, estime le Pr Lee, soulignant que Justin Trudeau a éloigné du gouvernement ceux qui étaient capables de lui tenir tête.

«Elle se rapporte à un premier ministre interventionniste qui aime s’entourer de bons soldats, dit-il. Mais le rôle du ministre des Finances est justement de dire non, de réguler les dépenses.»