Les hispanophones déçus par la convention démocrate?

Difficile de douter de l’appui du Parti démocrate à la communauté noire. Non seulement la première soirée de la convention permettait d’entendre plusieurs représentants de cette communauté, mais les frères de George Floyd sont intervenus pour demander une minute de silence à la mémoire de leur frère tué par un policier.

Si la formation politique promet de porter la cause de la justice raciale à bout de bras et que Joe Biden s’est adjoint les services de la première candidate noire à la vice-présidence de l’histoire du pays, cet engagement pourrait bien entraîner un coût auprès d’un autre groupe : les hispanophones.

L’ancien candidat à l’investiture démocrate Julian Castro s’inquiétait hier de la faible représentation d’hispanophones parmi les orateurs invités à prendre la parole d’ici à jeudi. Il met déjà en garde sa formation politique. Si on peut gagner l’élection 2020 en jouant à fond la carte des injustices dont est victime la communauté noire, on risque de s’aliéner le vote hispanophone et perdre des appuis pour la campagne 2024.

Si l’horizon de 2024 vous semble loin, il faut malgré tout se souvenir qu’ils sont 32 millions d’hispanophones à pouvoir exercer leur droit de vote, la minorité la plus importante du pays. Entre 15% et 18% des membres de cette communauté ne sont toujours pas inscrits sur la liste électorale même si la participation augmente rapidement.

Cette clientèle électorale penche habituellement pour le Parti démocrate, mais on ne doit pas tenir ce vote pour acquis. Non seulement faut-il capitaliser sur cette inclination naturelle, mais il faut s’assurer de susciter l’enthousiasme et la participation au vote. Les maladresses républicaines à leur égard ne suffiront pas toujours à orienter leur choix ou à les motiver à enregistrer leur dissension dans les bureaux de vote le jour de l’élection.

Julian Castro a-t-il raison de déplorer la faible représentation hispanophone? Oui. Deux cent vingt-cinq délégués à la convention ont d’ailleurs fait parvenir une pétition à la direction du parti à ce propos.

Castro lui-même, le seul candidat hispanophone des primaires cette année, n’a pas été invité à prendre la parole. Il s’agit d’un bon orateur qu’on présentait il y a quelques années comme le Barack Obama latino. Je note au passage que la vedette progressiste Aexandria Ocasio-Cortez sera limitée à soixante secondes.

L’évolution démographique du pays indique depuis un moment déjà le poids de la communauté hispanophone, un poids qui tarde à se convertir en influence réelle au sommet de la hiérarchie. Si Castro ne doute pas pour l’instant des chances de Biden de l’emporter, sa mise en garde constitue un bon rappel de la réalité et de la nécessité d’élargir la coalition démocrate.