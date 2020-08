Marc Ramsay est résilient

La pandémie de COVID-19 a fait mal à l’industrie de la boxe professionnelle au Québec. Les propriétaires de gymnases, comme Marc Ramsay, en ont payé le prix fort. Et ce n’est pas terminé.

En septembre dernier, Ramsay a réalisé un rêve en ouvrant les portes de son gymnase privé. Il avait enfin un endroit où sa quinzaine de protégés pouvaient s’entraîner à l’abri des regards indiscrets.

Avec ses adjoints Samuel Décarie et Luc-Vincent Ouellet, le natif de Trois-Rivières pouvait donner ses directives à sa guise. Un endroit idéal pour la tenue des camps d’entraînement.

Toutefois, en mars, Ramsay a encaissé un dur coup. Le monde de la boxe internationale s’est mis sur pause et il a été forcé de fermer les portes de son gymnase pour une durée indéterminée.

Du jour au lendemain, il est tombé en mode « survie ». Ramsay n’avait plus de revenus, car ses boxeurs n’empochaient plus de bourses. Les factures, elles, continuaient à rentrer dans la boîte aux lettres de son entreprise.

Ramsay encaissera son premier chèque depuis le mois de mars, samedi, après le combat d’Eleider Alvarez à Las Vegas. Pour cet affrontement, il était prêt à passer tous les tests possibles et inimaginables.

« Je vais avoir subi quatre tests pour la COVID-19 et deux autres lorsque je me rendrai au camp d’Artur Beterbiev par la suite, a expliqué Marc Ramsay. C’est la différence entre manger et crever de faim. C’est entre vendre ou pas ta maison et ton gymnase.

« Tu ne te poses pas la question si tu dois le faire. »

« Il est minuit moins une »

Est-ce que l’avenir de son gymnase est menacé ?

« Il est minuit moins une, a-t-il indiqué. Ça ne me coûte pas une fortune et ce n’était pas mon objectif d’en faire quelque chose de commercial.

« Je ne m’attendais pas à générer des profits avec cela. C’est moins catastrophique qu’un restaurateur, par exemple. Par contre, ça ne pourra rester comme cela ad vitam aeternam [pour la vie éternelle]. »

Au cours de sa vie, Ramsay a démontré à plusieurs occasions qu’il pouvait se relever lors des moments difficiles. C’est pour cette raison qu’il parvient à relativiser. Il refuse de se plaindre sur son sort.

« J’écoute les nouvelles tous les jours et je vois du monde qui est dans une position bien pire que la mienne. Dans ma vie, j’ai presque tout bâti en restant dans la rue.

« Si on tombe, on va se relever. Je demande à mes boxeurs de le faire, donc je dois aussi être en mesure de le faire. »

Beterbiev en Russie

Beterbiev doit remonter sur le ring en octobre alors qu’il défendra sa ceinture IBF des mi-lourds contre le Chinois Fanlong Meng. Un duel qui sera présenté en Russie.

Le champion unifié et son équipe ont décidé de tenir leur camp d’entraînement en sol russe.

« Artur était déjà en Russie, a raconté Ramsay. C’était plus facile sur le plan logistique que nous allions le rejoindre là-bas. De plus, il pourra faire le sparring qu’il veut, car il n’y a aucune interdiction, là-bas [contrairement au Québec]. »

Ramsay va rejoindre son poulain quelques jours après le combat d’Alvarez. En attendant, Luc-Vincent Ouellet se rendra en Russie dès qu’il obtiendra sa lettre d’autorisation du gouvernement.

« Le camp se tiendra au centre national de l’équipe amateur qui est situé dans les montagnes. Il n’y a rien autour. Tout le monde est testé à leur arrivée. »