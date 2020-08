Quand va-t-on finir de parler du coronavirus?

J’espère que vous allez bien, Louise. En tout cas, aussi bien que moi, qui suis en pleine forme. Par contre, je suis ben ben ben tannée d’entendre parler du coronavirus et du maudit masque qu’on devrait porter dès qu’on sort. Je trouve ça débile de forcer les gens qui peuvent enfin se rendre dans les centres d’achats après plus de trois mois de privation, de ne pas pouvoir le faire à visage découvert. Comme le gouvernement le recommande, mais ne fait pas une obligation de le porter, je ne comprends pas pourquoi certains commerces nous refuseraient l’entrée chez eux quand, comme moi, on n’a pas envie d’en porter.

Personnellement, je voyage sans masque et sans gants depuis le début de la pandémie, malgré mes 75 ans. Mon mari, pareil, et on n’est pas malades. On va chez Walmart, au McDo et à l’épicerie sans problème. Alors pourquoi certaines boutiques nous refusent-elles l’entrée ? Mystère !

On n’est pas les seuls à penser que le masque est de trop, mais peu de gens osent le dire. Les gens sont tellement moutons. J’ai aussi remarqué que certains policiers n’en portent pas non plus. Alors pourquoi nous autres, on devrait se plier à ça ?

Je n’en peux plus d’entendre les statistiques sur les gens infectés par le virus tout autant que sur ceux qui en meurent. Dans les divers médias, n’aurait-on pas des choses plus intéressantes à nous raconter ? Surtout que les émissions de télé qui se succèdent au petit écran sont toutes, passez-moi l’expression, plates à mort ! Comment voulez-vous que notre économie reparte comme du monde si tout le monde s’entête à continuer de nous parler d’un seul et même virus à cœur de jour ?

Anonyme

Depuis la réception de votre lettre, les choses ont changé et le port du masque est devenu obligatoire dans tous les commerces. J’espère que vous avez cheminé dans votre réflexion pour en arriver à une attitude plus saine face à une menace toujours présente.

Ce virus a déstabilisé la planète entière et vous souhaiteriez qu’on se retienne d’en parler, alors que d’en parler est parmi les façons les plus efficaces d’inciter les gens à s’en protéger. Je ne crois pas que vous vanter de ne pas suivre les recommandations de la santé publique donne de vous une très belle image.

Porter le masque en public est une mesure de protection pour soi et pour les autres. Le fait de ne pas vous y soumettre donne la mesure de votre inconscience du danger comme de votre manque d’empathie pour vos semblables.