Trois-Rivières: des centaines de clients frustrés par la faillite d'une boutique

TROIS-RIVIÈRES | Une entrepreneure accusée d'avoir facturé pour des dizaines de milliers de dollars de tissus qui n'ont jamais été livrés, fait maintenant faillite.

Un syndic est venu changer les serrures de Karma Textiles, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, mardi.

L'aventure se termine abruptement pour Karine Lampron, visée par des centaines de personnes, de partout au Québec, qui disent avoir été flouées.

Sheena Dubé Vézina avait notamment acheté pour plus de 6000 $ de tissus, par Virement Interac. Elle voulait démarrer sa propre entreprise de vêtements d'enfants.

La mère de trois enfants ne s'attend toutefois pas à revoir son argent.

«Oui ça me déçoit, parce qu’en fait, j’ai vue (l’entrepreneure) il n’y a pas très longtemps. Je suis allée acheter du tissu en boutique, il y a à peu près une semaine. Et tout semblait bien aller», explique-t-elle.

Elle veut toujours se lancer en affaires, mais cette perte financière la retardera d'un an ou deux.

Les personnes qui n'ont pas été remboursées peuvent toujours s'inscrire à la liste des créanciers.

«On va revendre certains actifs, le textile, et ce qu’on a au dossier. C’est très rapide pour me prononcer, mais, on verra ce qui en est, mais il devrait y avoir un dividende aux créanciers», indique le syndic autorisé en insolvabilité, Marc-André Houle.

Heureusement, certaines clientes ont pu recourir à l'assurance de leurs cartes de crédit.

Karine Lampron avait déjà fait faillite en 2017.