Un premier trio inférieur

Je vois beaucoup de belles choses chez le Canadien depuis le début des séries, dont les solides performances de Carey Price ainsi que l’éclosion de Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki, mais à l’évidence, il manque un véritable premier trio à Montréal.

Price est solide comme le roc depuis le début des hostilités à Toronto et il n’a accordé que trois buts en trois matchs aux Flyers de Philadelphie. Il joue comme le Carey Price de 2014 ou de 2015, et malgré tout, le Canadien tire de l’arrière par 2-1 dans la série quatre de sept.

Le Tricolore a perdu les matchs 1 et 3 par des comptes respectifs de 2-1 et de 1-0. Tout n’est pas perdu, mais une victoire dans le troisième match aurait créé des doutes chez les Flyers. On a raté une belle occasion.

Tout n’est pas perdu, mais ça va prendre plus de production du premier trio et de l’avantage numérique. D’accord, la victoire de 5-0 dans le deuxième match fut impressionnante, mais Brendan Gallagher et Phillip Danault n’ont pas encore trouvé le fond du filet depuis le début des séries.

Quant à Tomas Tatar, il a marqué ses deux seuls buts des séries dans cette victoire de 5-0. Il ressemble au joueur que les Red Wings de Detroit et les Golden Knights de Vegas ont laissé partir, soit un joueur de saison régulière.

Kirk Muller fait du bon travail en remplacement de Claude Julien derrière le banc et il a tenté de relancer ce premier trio en remplaçant Phillip Danault par Suzuki au centre de Tomas Tatar et Brendan Gallagher avant de revenir à la combinaison régulière de Danault, Tatar et Gallagher.

De plus, je ne peux blâmer Muller d’avoir laissé Gallagher sur le banc à six contre cinq dans la dernière minute de jeu, dimanche. Muller s’est fié à son instinct de joueur et il a utilisé ses joueurs les plus en confiance, dont Kotkaniemi et Suzuki.

On se tire dans le pied

Avec si peu d’offensive le Canadien se tire dans le pied. On gaspille les superbes performances de Price et on ne capitalise pas sur le brio des défenseurs Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot.

Les jeunes Kotkaniemi et Suzuki impressionnent de plus en plus. Et malgré tous ces points positifs, on tire de l’arrière 2-1 dans la série.

Pour accéder au prochain tour, les Gallagher, Tatar et Danault devront produire offensivement. Pour l’instant, on ne peut que constater que le Canadien a un premier trio inférieur.

Une équipe unie

La série n’est pas finie et il y a un facteur très encourageant. Suite au problème médical dont a été victime l’entraîneur Claude Julien, j’ai vu une équipe très unie. Les joueurs se sont ralliés et ont offert leur meilleure performance des séries. J’en profite d’ailleurs pour souhaiter un prompt rétablissement à Claude.

Les Flyers ont eux aussi eu leur moment émotif, dimanche matin, avec le retour à l’entraînement de Oskar Lindblom, qui s’est remis d’un cancer. Les Flyers, tout comme le Canadien, ont donc chacun un élément humain de motivation.

Duel de gardiens

Je savoure le duel de gardiens de but entre Price et Carter Hart. Le jeune gardien des Flyers a du cran et il a déjà la réputation d’un gardien capable de rebondir après une mauvaise performance. Il n’a rien donné au Canadien, dimanche après la défaite de 5-0.

Je lève mon chapeau également à l’entraîneur des Flyers, Alain Vigneault. Après la cinglante défaite de vendredi, il n’a pas hésité à confirmer que Hart serait son gardien partant pour le match numéro trois, même s’il mise sur un bon second en Brian Elliott. Il a ainsi éliminé bien des distractions à Hart et à ses coéquipiers.

Entrefilets

Le curieux départ de Tuukka Rask

AFP

Dix ans après ses exploits des séries 2010 avec le Canadien, Jaroslav Halak a une chance en or de s’illustrer avec les Bruins de Boston suite au départ de Tuukka Rask. Pour quitter l’équipe, Rask devait avoir une bonne raison, d’autant plus qu’il semble avoir le support de tout le monde dans l’entourage des Bruins. Par contre, Gary Bettman n’a certainement pas aimé la déclaration de Rask, qui a dit qu’il n’avait pas l’impression d’être en séries éliminatoires.

Les jeunes s’illustrent

Les jeunes et les équipes qui ont des choses à prouver semblent avoir la cote ces temps-ci. Les deux derniers champions de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington et les Blues de Saint-Louis, n’ont pas très bien entamé la première ronde des séries éliminatoires. Les jeunes Islanders de New York semblent plus affamés que les Caps, et les Blues, qui jouaient tard en soirée, sont passés proches de se retrouver à 0-3 dans leur série face aux Canucks.

Korpisalo se fait un nom

Photo d'archives, Martin Chevalier

Chaque année, un gardien se fait un nom dans les séries éliminatoires. L’an dernier, ce fut Jordan Binnington, et cette année c’est Joonas Korpisalo des Blue Jackets de Columbus, qui a réalisé 85 arrêts sur 88 tirs dans une défaite de 3-2 en 5e période de prolongation. On débat maintenant à savoir si on devrait utiliser la fusillade. Personnellement, je crois qu’on devrait garder le statu quo. Je pourrais accepter du jeu à 4 contre 4 après une période de prolongation, mais je ne veux rien savoir des tirs de barrage en séries éliminatoires.

Bon retour de Fleury, mais...

Photo d'archives, AFP

Dans une situation de deux matchs en deux soirs et avec les Golden Knights en avant 2-0 sur les Blackhawks, l’entraîneur Pete DeBoer a finalement utilisé Marc-André Fleury, samedi soir. Fleury a bien répondu en menant les siens à une victoire de 2-1. DeBoer est revenu avec son favori, Robin Lehner, le lendemain. Je n’ai rien contre Lehner, mais avec tout ce que Fleury a fait pour les Golden Knights, j’aurais amorcé les séries avec lui en me gardant l’option d’utiliser Lehner par la suite. Fleury a la réputation d’un gardien de séries éliminatoires. Qui sera le partant aujourd’hui, dans le 5e match ? À suivre.

— Propos recueillis par Gilles Moffet