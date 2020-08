Une piscine abandonnée sème l’inquiétude

Une maison négligée de la Rive-Sud, avec une piscine creusée remplie d’eau dans la cour arrière, fait craindre le pire à des voisins qui s’inquiètent que des enfants s’y noient.

« Avec toutes les histoires de noyades que l’on voit dans des maisons qui sont habitées, c’est inquiétant de voir une piscine facilement accessible, totalement laissée à l’abandon et non protégée », déplore Yvon Thibault, un résident de la rue Aubry, voisin de la maison délaissée, rue Anthony, à Brossard, en Montérégie.

Photo Clara Loiseau

Alors que le Québec dénombre un nombre effarant de 71 noyades depuis le début de l’année, dont 12 enfants de moins de 6 ans, principalement décédés dans des piscines familiales, M. Thibault craint qu’un drame puisse survenir juste à côté de chez lui.

« Excessivement dangereux »

Comme lui, un autre voisin qui a préféré taire son nom s’inquiète.

« Il ne faut pas attendre qu’une catastrophe survienne pour faire quelque chose ! C’est excessivement dangereux », lâche-t-il.

Inoccupée et non entretenue depuis deux ans, la résidence du 5591, rue Anthony donne l’impression d’être laissée à l’abandon, a constaté Le Journal.

Du lierre a envahi les murs ainsi qu’une partie du toit, des plantes et mauvaises herbes poussent partout sur la propriété.

Les clôtures censées empêcher d’accéder au terrain arrière, où se trouve la piscine, ont été cassées, voire carrément enlevées.

Aucune bâche de protection ne recouvre la piscine, il n’y a qu’un mince filet. L’échelle pour en sortir a également été retirée.

« L’autre jour, j’étais en arrière et j’entends des bruits d’enfants. En regardant, j’ai vu qu’il y avait cinq enfants qui jouaient autour de la piscine, avec au moins 8 pieds d’eau. Le plus vieux avait environ 12 ans, mais la benjamine était vraiment toute petite », relate M. Thibault, qui réside dans le quartier depuis 30 ans.

L’homme de 73 ans a alors tout de suite contacté la Ville de Brossard pour les prévenir, ainsi que le 911.

Il a ensuite décidé d’aller mettre des attaches de plastique, à tout le moins, pour empêcher d’ouvrir la porte de la barrière qui était sans cadenas.

Lieux sécurisés

Après avoir envoyé plusieurs avis de non-conformité par courrier et par accroche-porte aux propriétaires de la résidence, la Ville de Brossard affirme avoir réussi à rejoindre l’un d’eux, mardi après-midi. Selon Alain Gauthier, directeur des communications de Brossard, « dès mercredi matin [le propriétaire] va faire une sécurisation des lieux ».

La Ville soutient aussi qu’elle ira s’assurer que les choses sont conformes avec des inspections, et notamment que « les portes soient bien verrouillées pour que les enfants ne puissent pas entrer dans cet endroit-là, et on ne lésinera pas là-dessus », précise M. Gauthier.

Le Journal n’a pas été en mesure de s’entretenir avec les propriétaires de la résidence mardi.