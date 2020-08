TOUPIN, Pierrette



Au Centre hospitalier Anna Laberge, le 10 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée Mme Pierrette Toupin, de Châteauguay, conjointe de feu Marcel Malette.Elle était la soeur de Marc (Yolande Joly), Robert (Jeannine Thivierge), Marcel (Micheline Parent), feu Pierre (Constance Boulé), feu André (feu Mariette Ménard), feu Marie-Paule (feu Georges Barnett), feu Yolande. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents, amis et anciens collègues de Nortel.Un service religieux, en présence des cendres, sera célébré le samedi 29 août à 14h en l'église St-Joachim de Châteauguay.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.