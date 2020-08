CARDI, André



À Laval, le 14 août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé André Cardi époux de feu Ginette Enrico Germain et père de feu Dominique.Il laisse dans le deuil ses enfants Anne (André Giguère) et Stéphane, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur, parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :Le samedi 22 août 2020 de 14h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaque seraient appréciés.