GAUDREAU, Pierre



Le 6 août 2020 à l'hôpital du Sacré-coeur de Montréal, suite à un accident tragique, est décédé M. Pierre Gaudreau.Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Claudette Thériault, ses filles Marie-Ève et Dominique (Jean- Philippe), ses petits-enfants Gabriel et Laurianne, ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et de nombreux amis.Selon ses volontés, une cérémonie privée sera célébrée le 29 août 2020 au complexe funéraire:Vos témoignages de sympathie pourront y être envoyés et seront remis à la famille.Plutôt que de fleurs, des dons à la Fédération québécoise de l'autisme seraient appréciés.La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs intermédiaires de l'hôpital du Sacré-coeur de Montréal (2A) pour leurs bons soins et leurs attentions auprès de la famille.