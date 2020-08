5 mini-maisons à louer au Québec cet automne

On n’a pas toujours besoin de quelque chose d’extravagant pour changer d’air ou se ressourcer. Parfois, quelques mètres carrés suffisent!

Voici une petite sélection de micro-maisons à louer sur Airbnb pour des séjours confortables, pas trop chers et originaux dans différentes régions du Québec.

Greenhouse Oasis

Gatineau, Outaouais

Ceux qui prévoient un séjour à Ottawa ou dans le parc de la Gatineau pourraient être intéressés par cette mini-maison située dans le Vieux-Aylmer, en Outaouais. La Greenhouse Oasis est une petite habitation vitrée, aux légères allures de serre victorienne (ou tropicale?), pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes pour un séjour de glamping semi-urbain. Elle offre: lit, divan-lit, cuisine, coin salle de bain, joli décor, cour privée, étang et rond à feu. Il y a aussi un bar extérieur!

Jusqu’à 4 personnes, mais idéal pour 2

À partir de 81 $ par nuit (plus les frais)

Nadia’s Tiny House

Saint-Calixte, Lanaudière

De l’extérieur, elle a presque l’air d’une maison de poupée! La Nadia’s Tiny House se trouve dans les bois de St-Calixte, à environ 1h de Montréal. C’est un bon endroit pour faire du «camping de luxe» et pour «se ressourcer», écrit-on dans la description sur Airbnb. La maisonnette est toute simple mais tout équipée (cuisine, mezzanine avec lit, eau du puits...). Plusieurs lacs sont à proximité et les chiens sont les bienvenus.

2 personnes

À partir de 100 $ (plus les frais)

Le 2171

Sainte-Lucie-des-Laurentides, Laurentides

Non loin du lac Sarrazin, ce mini-chalet est une belle option pour les voyageurs qui souhaitent du confort et un décor moderne, en nature. Il pourrait peut-être intéresser aussi les gens en télétravail qui sont tannés de leur salon, puisqu’il dispose d’une chambre fermée et de toutes les commodités, incluant internet illimité.

Jusqu’à 3 personnes

À partir de 80 $ par nuit (plus les frais)

Le minichalet en milieu forestier

Piopolis, Cantons-de-l’Est

Voici une minimaison de bois non loin du lac Mégantic pour ceux qui se cherchent un pied à terre en nature. Sentiers de randonnée, plage, marina et centre équestre se trouvent à proximité. L’habitation est tout équipée, avec une «chambre» en mezzanine et une petite terrasse où prendre ses repas durant les mois d’été.

Jusqu'à 4 personnes

À partir de 125 $ par nuit (plus les frais)

Le Perché-sur-la-rivière

«Chalet-loft en bois rond 1962 sur pilotis, refait à neuf et orienté sud. Vue et “vibe” extraordinaires de la rivière et ses rapides. Véranda pour bains de soleil, repas, dodo. Arbres géants. À 45 min. de Montréal.» La description Airbnb de ce chalet tout équipé est particulièrement inspirante. Le bémol? Il se loue au mois seulement.

Jusqu’à 3 personnes

1800 $ par mois (plus les frais)

* Les prix cités dans cet article correspondent aux tarifs affichés sur Airbnb pour des séjours en septembre 2020.