LAURIN, Claude



À Longueuil, le 15 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Claude Laurin.Il laisse dans le deuil ses enfants Sandra et Steven (Sylvie), ses petits-enfants Stéphanie, Shawn et Florence Fournier, ses soeurs Madeleine (Fernand), Rollande (feu Robert) et Michèle (Alain), sa bonne copine Stella Dubois, ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis proches le lundi 24 août 2020 de 18h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Notez que le port du masque et la distanciation sont de mise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec (parkinsonquebec.ca).