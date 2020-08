GAGNÉ, Marcel



À Montréal, le dimanche 16 août 2020 est décédé, à l'âge de 89 ans, Marcel Gagné, époux de Cécile Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lise), France (Bruce) et Line (Marc), ses petits-enfants Jean-Frédéric, Nicolas, David, Andréanne, Selena, Eric, Véronique et leurs conjoints, son frère Jean-Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 23 août 2020 à 12h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire pour la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.