MONDOU, Jeannine née Robitaille

À Saint-Eustache, le 16 août 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Jeannine Robitaille, épouse de feu Marcel Mondou.Elle laisse dans le deuil ses filles Martine (Joël) et Nathalie (René), petits-enfants Pierrick, Tania, le fils de René Mathieu et leurs conjoints, conjointes, son arrière-petite-fille Laura, ses soeurs Rita, Lise et Denise, ses frères André, Clément, feu Raymond, feu François, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 août de 14h à 17h aux:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Veuillez prendre note qu'en raison des circonstances actuelles, seulement la famille pourra y assister.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.