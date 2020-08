BERTHIAUME, Claude



À Longueuil, le 22 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Berthiaume, époux de Mme Lucille Gaudette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Luc (Annie Robillard) et Marie-Claude (Martin Mayer), ses petits-enfants, Marie-Pier, Édouard, Juliette, Jasmine, sa petite-fille de coeur Marie-Jeanne, son frère Raymond (Raymonde), ses soeurs Monique, Nicole et Huguette (Gilles), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 août au complexe:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 14h, en la chapelle.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à un organisme de votre choix serait apprécié en la mémoire de Claude Berthiaume.