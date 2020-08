MORRISSETTE, Ginette



De Montréal, le 13 août dernier à l'âge de 69 ans est décédée madame Ginette Morrissette.Elle laisse dans le deuil : sa fille Caroline Moreau (Stéphane), sa petite-fille Sandra Moreau (Jeff), son arrière-petite-fille Léa Bolduc, sa filleule Émylie morrissette, ses frères et soeur : Jocelyn Morrissette (Amanda), Léo Guy Morrissette (Paulette), Jean-Claude Morrissette (Francine), Georges Morrissette (Elizabeth), Serge Morrissette, Carole Morrissette (Joanne), Pierre Morrissette (Martine), Cécile Grenier (feu Régis Morissette), Geatane Morrissette, Andrée Morrissette, Diane Morrissette (Daniel), Marjolaine Morrissette (Pierre), (feu Lynda morrissette), un ami proche J-P, ainsi que plusieurs autres membres de la famille tantes, oncles, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es).La famille recevra les condoléances au salon, le samedi 22 août prochain de 14h à 17h et de 19h à 21h au:418 BOUL LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Un dernier hommage sera tenu le jour même, au salon dès 21h.