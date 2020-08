THÉRIAULT, Michel



À Mercier, le 13 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Thériault, époux de Mme Nicole Vervais.Il a dédié sa vie à l'éducation et au soutien des familles endeuillées. Il était le fondateur de la Résidence Funéraire Michel Thériault Inc. Il était également membre fondateur des Parrains de Mercier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Louis-François (Giang-Tho Doan), ses filles Julie-Stéphanie (Sylvain Lebel), et Karine-Valérie, ses petits-enfants Philippe-Chanh, Alexis-Khiem, Léa-Jeane et Théo, sa soeur Monique (Normand Dubé), son frère Richard (Lise Genois), sa soeur Louise (Michel Crête), ses filleuls Yann Duval et Marie-Ève Verner ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 août 2020 de 19h à 22h et le samedi 22 août 2020 de 10h à 12h et de 13h à 16h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caCompte tenu de la situation actuelle, une liturgie de la Parole suivra à la chapelle du salonUn grand merci au personnel soignant de l'hôpital Charles-Lemoyne et de l'Institut de Cardiologie de Montréal.