GENDRON, Réal



À Saint-Jérôme, le 12 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Réal Gendron, époux de feu Mme Annette Larose.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Pierre Bédard), Serge et Gaétan (Chantal Pagé), ses petits-enfants Julie, Dominique, Karine, Marie-Ève et Pierre-Alain, ses arrière-petits-enfants Kim, Ariane, Justine et Maxime, ses frères et soeurs Pierrette, Monique et Roland, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se recueillera en toute intimité à une date ultérieure.M. Réal Gendron fut confié à la :