HARPIN, Jérôme



À Rawdon, le 14 août 2020, est décédé accidentellement Jérôme Harpin à l'âge de 45 ans, conjoint de Catherine Daigneault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Charles-Étienne et Sara, sa mère Mary Ann Hinds et son père Paul-André Harpin, ses frères Philippe (Annie), Maxime (Shannon), ses nièces Maève, Ellie, Nessa, Jasmine, Chloé, Constance et Adèle, ses beaux-parents Lucie Archambault et Pierre Daigneault (Micheline), sa belle-soeur Marie-Noël Daigneault (Sébastien), ses tantes, ses oncles, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au :Le mercredi 26 août de 18h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Isaac-Jogues, 1335 rue Chabanel Est à Montréal le jeudi 27 août à 11h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine.