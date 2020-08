LANGLOIS, Lucien



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Lucien Langlois, survenu à St-Jérôme, le 23 mai 2020, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de Mme Cécile Pellerin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre et Marc Langlois, ses petits-enfants Vincent, Béatrice, Alexis et Julien Langlois, ainsi que plusieurs parents et amisLucien était notre guide spirituel, notre conseiller et notre mentor. Nous lui demandions tous encore conseils et il nous aidait avec sa grande générosité, nous ses enfants, sa famille, ses amis et tous les organismes auxquelles la cause lui tenait à coeur.La famille recevra vos condoléances le jeudi 20 août 2020 à partir de 10h en l'Église de Saint-Jean-Vianney (6421 25e Avenue, Montréal, QC H1T 3L5). Les funérailles suivront dès 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Saint-Jérôme pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de M. Langlois.La direction a été confiée à laRésidence funéraire Notre-Dame