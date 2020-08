SAILLANT, née PARR, Dolorès



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 14 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Dolorès Saillant, épouse de Jacques Saillant.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Patrick Dubé), Sylvain (Audrée Paquin) et Jean-François, ses petites-filles Alexandra, Ariane, Gabrielle, Justine, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que parents et amis.La famille recevra parents et amis le samedi 22 août 2020 de 9h à 11h en l'église Notre-Dame-des-Champs (187 rue Iberville, Repentigny). Les funérailles suivront à 11h en présence des proches parents seulement.