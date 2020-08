RHEAULT, Fernand

Frère Mariste



Au Mont-Champagnat (Château-Richer) est décédé le frère Fernand Rheault (frère Charles-Joseph), le jeudi, 25 juin 2020. Né à La Reine (Abitibi) le mardi, 17 juillet 1923, il était le troisième des 6 enfants de feu Charles-Auguste Rheault et de feu Julia Cossette. Il était âgé de 97 ans et dans sa 77e année de vie religieuse.Après deux ans de préparation à l'enseignement à l'École Normale d'Iberville, il entreprit sa longue carrière d'enseignement en 1945, d'animation de communautés, de direction d'école - dont 7 ans comme Directeur de l'Externat Classique de Granby (1963-1970). Par son entre-gens et son dynamisme, il laissé une marque inoubliable partout où il est passé. Il prit sa retraite en 2010, mais fut très tôt limité par de douloureux problèmes de déplacement qui ne lui firent pas perdre son dynamisme.Étant le dernier survivant de ses proches, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Mais il laisse également un souvenir impérissable auprès ses confrères en communauté.Les funérailles auront lieu le mardi, 25 août, à 14 h, en l'église St-Athanase, 500, 1ère Rue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Il n'y aura pas de rassemblement pour la présentation des condoléances avant la célébration des funérailles et les participants auront à donner leurs coordonnées (nom et numéro de téléphone) pour la Santé Publique.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC, J2X 3M6450-346-6020.