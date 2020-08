PROVOST, Guy



À Boucherville, le 6 mars 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Guy Provost, ancien joueur des Rangers de Drummondville de la ligue L.H.J.M.Q., époux de madame Danielle Joyal, prédécédé de son père Léo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Isabelle Gagnon), Karine (David Pennors), ses petits-enfants Milan, Yuna, sa mère madame Thérèse Charron, ses frères Pierre, Jean (Josée), Claude (Johanne), Gilles, Richard (Nathalie), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses filleuls Marie-Claude, David et Mathieu, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 29 août de 11h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou le service neurologique de l'hôpital Charles-Lemoyne.