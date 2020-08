BESNER, Claude



À Salaberry-de-Valleyfield, le 13 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Claude Besner (feu Réjeanne Bourbonnais), résidant à Coteau-du-Lac.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Michel), Stéphane (Nadine), France (Pierre) et Mélanie, ses petits-enfants Marie-Josée, Gabrielle, Xavier, Danick, Lorie Jade et Angélique, sa soeur Odette (son fils Mario), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août de 9h30 à 10h30 à l'église St-Ignace. Les funérailles suivront à 10h30 en l'église St-Ignace, 339, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac. Inhumation privée. Sous la direction funéraire de:317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC. (450) 373-3636 www.jalarin.com