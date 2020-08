QUINTAL LEMIRE, Carmen



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Carmen (Lemire) Quintal, le 30 mars 2020, à l'âge de 78 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Jean Quintal, sa fille Sylvie, son garçon Stéphane (Denise), son frère Marcel (Kathy), ses belles-soeurs Réjeanne et Murielle (Mario), ses petits-fils Olivier, Étienne (Laurence), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :3198 RUE ONTARIO E.MONTRÉAL, QC, H1W 1P2le mercredi 26 août de 13h à 15h suivi du service funéraire en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge, 3200 rue Ontario E., Montréal, à 15h.