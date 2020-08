BÉGIN, Gisèle (née Pageau)



Elle est partie rejoindre son époux bien-aimé Jean-Claude Bégin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Renée et Marie-Paule (Gaby) ainsi que son beau-frère Richard (Michèle). Elle manquera pour toujours à ses enfants: Diane (Robert), Lorraine (Marcel), Michèle (Michel), Carole (Robert) et Yves (Angie), à ses 16 petits-enfants, ses 25 arrières et 1 arrière-arrière, ainsi qu'à tous ses neveux, nièces et amis.Nous remercions le personnel de la Résidence des Berges de Boucherville pour toute leur bienveillance et leur amour.Vous pourrez lui dire un dernier adieu le 22 août 2020 de 14h à 17h au. Une messe suivra à 17h pour la famille seulement.