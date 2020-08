RENAUD, Alexandra

née Bouchard



Au CHSLD La Pinière de Laval, le 8 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Alexandra Bouchard, épouse de feu Maurice Renaud et prédécédée de ses enfants Gilles et Chantal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jacques Gazaille), Claude (Michèle Guilbault), Denis (Ginette Beaulieu), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Rollande et son frère Yvon, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août 2020 de 18h à 21h au complexe funéraireUne liturgie de la Parole sera célébrée sur place par Mgr André Gazaille.