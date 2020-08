PRIEUR, Powell

Frère Mariste



Au Mont-Champagnat (Château-Richer) est décédé le frère Powell Prieur (frère Charles-Bernard), le lundi, 30 mars 2020. Né à Laval le 13 avril 1929, il était le fils de feu Gabriel Prieur et de feu Holgate Foebee. Il était âgé de 91 ans et dans sa 72e année de vie religieuse.Après ses études d'École Normale à Poughkeepsie (USA), il ne fit qu'une année d'enseignement au Québec : dès août 1952, il quittait pour l'Afrique, plus précisément en Rhodésie (Zimbabwe) où il rendra de nombreux services comme professeur, Principal d'école, Supérieur du District, et souvent dans des situations pleines d'insécurité, surtout lors de la guerre d'indépendance. Il y eut, durant ses années de présence en Afrique, un intervalle de 15 ans (1978-1993) où il fut appelé à Rome, 4 ans comme Directeur du Secrétariat des Missions et 11 ans comme Conseiller général de l'Institut. Il retourna à sa mission d'Afrique en 1993. Mais sa santé commençant à décliner, il rentra au Canada en 2002 pour une retraite bien méritée.Outre ses confrères en communauté, il laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse Archambault et Peggy Blanchard, ainsi que des neveux et nièces.Les funérailles auront lieu le mardi, 25 août, à 14 h, en l'église St-Athanase, 500, 1ère Rue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Il n'y aura pas de rassemblement pour la présentation des condoléances avant la célébration des funérailles et les participants auront à donner leurs coordonnées (nom et numéro de téléphone) pour la Santé Publique.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU QC, J2X 3M6450-346-6020